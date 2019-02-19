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Бронетранспортер с украинским модулем «Штурм». Фото: Укрборонпром

Бронетранспортер Al-Wahash с украинским боевым модулем «Штурм» представили на выставке в ОАЭ (ФОТО, ВИДЕО)

19 фев 2019, 15:15
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Бронетранспортер Al-Wahash, который разработали концерн «Укроборонпром» и компания из ОАЭ Calidus LLC, презентовали на выставке IDEX-2019 в городе Абу-Даби.

Военная техника оснащена боевым модулем БМ-3М «Штурм», который серийно производится госпредприятием «Киевский бронетанковый завод» и успешно прошел испытания в боевых действиях на Донбассе. Модуль оснащен лазерным дальномером и стабилизатором пушки, что позволяет обеспечивать высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения «Барьер». Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Оружейники уверяют, что боевой модуль может уничтожить противника на дистанции до 5 км, при любых погодных условиях и времени суток. В «Укроборонпроме» заявили, что Al-Wahash — один из самых современных бронетранспортеров в своем классе. Машина соединила в себе новейшие технологии от ведущих производителей мирового уровня.

«Планируется совместное производство БТР Al-Wahash с БМ „Штурм“ и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран», — отметили в концерне.

БТР Al-Wahash. Фото: Укрборонпром

Напомним, концерн «Укроборонпром» показал модернизированный танк Т-64 образца 2017 года, который получил расширенные боевые возможности за счет оснащения новейшими системами.

Источник: Ракурс


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