В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО (ВИДЕО)

Плавбаза ВМС Германии Werra, фото - Минобороны ФРГ

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Плавбаза ВМС Германии Werra (Верра) и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca (Акчакоца), входящие в состав постоянной противоминной группы НАТО, во вторник вошли в акваторию Черного моря, сообщает 19 февраля турецкое издание Аrti49.

Плавбаза ВМС Германии «Верра» является флагманом группы. В нее также входят румынский и болгарский минные тральщики.

По данным министерства обороны Германии, плавбаза в ходе пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. В ведомстве также отметили, что этот поход планировали давно.

После начала войны на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

«Ракурс» сообщал, что в январе в Черное море заходил американский ракетный эсминец «Дональд Кук» (USS Donald Cook).