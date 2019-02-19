Эмодзи в законе: в американских судах принимают смайлы в качестве доказательств (ИНФОГРАФИКА)

Эмодзи используют в качестве доказательств в американских судах. Фото: Информатор Tech

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Эмодзи все чаще используют в качестве доказательств в американских судах. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав материалы судебных дел за последние 15 лет.

Так, с 2004 года смайлы встречались в 171 деле, которые рассматривали американские суды, причем со временем количество упоминаний эмодзи только увеличивается, сообщает The Verge.

Согласно данным ученых из Университета Санта-Клары, 30% дел с упоминанием смайлов были рассмотрены в 2018 году. Эмодзи упоминаются в делах сексуального характера, а также в судебных материалах, связанных с убийствами и грабежами.

В деле о сутенерстве суд принял в качестве доказательства о существовании деловых отношений два смайла — туфли с высокими каблуками и денежный мешок, который подозреваемый отправил девушке. О том, что в данном случае речь действительно шла о сутенерстве и принуждении к сексу за деньги, подтвердил эксперт, специализирующийся на торговле людьми.

В тоже время исследователи отмечают о проблемах с трактовкой эмодзи, ведь их значение может меняться в зависимости от контекста. Ученые приводят пример того, как смайл с улыбкой в первых версиях iOS большинство пользователей считали негативным, однако подобный смайл на других платформах считался позитивным.

Ранее сообщалось, что компания Unicode анонсировала выпуск более 200 новых смайлов в 2019 году.