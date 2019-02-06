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Более 200 новых смайлов появится в 2019 году. Фото: DW

Более 200 новых смайлов появится в 2019 году (ФОТО, ВИДЕО)

6 фев 2019, 10:07
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Новые емодзи появятся уже в 2019 году. Компания Unicode уже разработала 230 новых смайлов.

Сообщается, что новые смайлы появятся уже в марте, после этого операционные системы должны будут разработать поддержку новых символов. На смартфонах пользователей новые емодзи начнут появляться с апреля до конца года, в зависимости от обновления программ, сообщает Mashable.

В компании сообщили, что пользователям будут доступны смайлы новых животных, таких как выдра, скунс, орангутанг и фламинго. Также новыми смайлами будет расширен список атрибутов различных культур: с 2019 года пользователи смогут отправлять сари, индуистский храм, мате и фалафель. Также расширится ассортимент «съедобных» смайлов: появятся вафли, сливочное масло, сок, чеснок и лук.

Разработчики смайлов также добавят емодзи с зевающим лицом и «щипающейся» рукой. Отмечается, что будет расширен ассортимент смайлов, держащихся за руки. Разработчики сделали их во всех возможных цветах, чтобы пары разных национальностей могли использовать похожие на себя смайлы.

Компания Unicode уже разработала 230 новых смайлов. Фото: mashable.com


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