Более 200 новых смайлов появится в 2019 году (ФОТО, ВИДЕО)

Более 200 новых смайлов появится в 2019 году. Фото: DW

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Новые емодзи появятся уже в 2019 году. Компания Unicode уже разработала 230 новых смайлов.

Сообщается, что новые смайлы появятся уже в марте, после этого операционные системы должны будут разработать поддержку новых символов. На смартфонах пользователей новые емодзи начнут появляться с апреля до конца года, в зависимости от обновления программ, сообщает Mashable.

В компании сообщили, что пользователям будут доступны смайлы новых животных, таких как выдра, скунс, орангутанг и фламинго. Также новыми смайлами будет расширен список атрибутов различных культур: с 2019 года пользователи смогут отправлять сари, индуистский храм, мате и фалафель. Также расширится ассортимент «съедобных» смайлов: появятся вафли, сливочное масло, сок, чеснок и лук.

Разработчики смайлов также добавят емодзи с зевающим лицом и «щипающейся» рукой. Отмечается, что будет расширен ассортимент смайлов, держащихся за руки. Разработчики сделали их во всех возможных цветах, чтобы пары разных национальностей могли использовать похожие на себя смайлы.