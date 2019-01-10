Пишут «пьяные» сообщения бывшим и часто звонят: Viber рассказал об активности украинцев в мессенджере (ИНФОГРАФИКА)

В Viber рассказали об активности украинцев в мессенджере. Фото: Вісник Кременчука

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Регулярно звонят, обижаются на отсутствие эмодзи, стикеров и пишут бывшим в состоянии алкогольного опьянения чаще всего мужчины. Такие выводы сделали в Viber после проведения исследования активности пользователей в Украине.

Украинские пользователи мессенджера предпочитают звонки сообщениям: это подтвердили 54% ​​ опрошенных, сообщает пресс-служба Viber.

Мужчины охотнее звонят в мессенджерах чем пишут сообщения. Так, 57% опрошенных мужчин выбирают вариант позвонить, в тоже время половина опрошенных женщин предпочитают написать сообщение.

Также мужчины чаще обижаются на отсутствие смайлов и эмодзи при общении: причиной для обиды этот пункт назвали 10% представителей сильного пола и всего лишь 5% женщин. «Навеселе» бывшим чаще звонят также мужчины, а переписываются в состоянии алкогольного опьянения с бывшими возлюбленными 34% украинцев. 40% украинцев признались в желании иметь функцию отключения Viber для нетрезвых пользователей.

В то же время чаще всего пользуются функцией удаления сообщений в чатах женщины, а регулярно «чистит» свою переписку каждый третий пользователь приложения. Причем эта функция пользуется большей популярностью среди пользователей в возрасте 25−40 лет.

Звонки в мессенджерах пользуются наибольшей популярностью среди пользователей в возрасте от 25 до 40 лет, молодежь предпочитает переписываться. Именно молодежь в возрасте 18−25 лет наиболее активно переписывается в чатах, две трети опрошенных ответили, что они отправляют более 10 сообщений в день.

Как ранее сообщал «Ракурс», Viber был самым популярным приложением в смартфонах украинцев в октябре 2018 года.