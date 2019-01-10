Главные события за 10 января: названы полуфиналисты Евровидения, назначен новый глава «Укрзализныци», связь Ахметова и Левочкина с Манафортом

Главные события за 10 января 2019 года

https://racurs.ua/n116667-glavnye-sobytiya-za-10-yanvarya-nazvany-polufinalisty-evrovideniya-naznachen-novyy-glava.html

Racurs.ua

Имена участников нацотбора на Евровидение-2019 обнародованы сегодня, 10 января. В национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2019 примут участие 16 украинских исполнителей и групп, сообщает телеканал СТБ.

По словам музыкального продюсера национального отбора Руслана Квинты, в этом году за право представлять Украину на международном конкурсе Евровидение посоревнуются как уже известные исполнители и группы, так еще неизвестные широкой публике певцы.

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании назначил нового главу «Укрзализныци». Отмечается, что соответствующее решение было принято по предложению наблюдательного совета госкомпании.

По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, новые методы корпоративного управления могут сделать «Укрзализныцю» лидером в сфере перевозок.

Неизвестные напали на депутата Центрально-городского районного совета Кривого Рога Вадима Мирзояна. Дезориентировав потерпевшего газовым баллончиком, злоумышленники начали избивать его металлической трубой, а после совершения покушения скрылись в неизвестном направлении, сообщают в Криворожском отделении Национальной полиции в Facebook.

Украинские олигархи Ринат Ахметов и Сергей Левочкин могут быть причастными к делу одиозного американского политтехнолога Пола Манафорта. Источники американского телеканала CNN, знакомые с деталями дела Манафорта, сообщают, что именно Ахметов и Льовочкин могли быть получателями информации о результатах социологических опросов в США в 2016 году, которую политтехнолог передавал своему деловому партнеру Константину Килимнику.