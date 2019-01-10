Ринат Ахметов и Сергей Левочкин, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n116641-ahmetov-i-levochkin-mogut-byt-prichastny-k-delu-manaforta-cnn.html

Racurs.ua

Украинские олигархи Ринат Ахметов и Сергей Левочкин могут быть причастными к делу одиозного американского политтехнолога Пола Манафорта.

Источники американского телеканала CNN, знакомые с деталями дела Манафорта, сообщают, что именно Ахметов и Льовочкин могли быть получателями информации о результатах социологических опросов в США в 2016 году, которую политтехнолог передавал своему деловому партнеру Константину Килимнику.

Отмечается, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, которая расследует возможное вмешательство России в ход президентских выборов в США в 2016 году, ранее обращала внимание на этих олигархов, называя их ключевыми «щедрыми сторонниками лоббистской работы Манафорта в Украине».

В частности, Министерство юстиции США просило Мюллера изучить связи пророссийских украинцев с Манафортом, бывшим руководителем избирательной кампании Трампа, чтобы установить, как они могут быть связаны с другими утверждениями о координации действий России с кампанией Трампа.

Следствие установило, что за несколько лет своей работы в Украине Манафорт заработал миллионы долларов. Эта сумма включает, в частности, денежные переводы от Ахметова и Левочкина, которые осуществлялись через оффшорные банковские счета. Один из свидетелей при рассмотрении дела сообщил, что Манафорт и Ахметов «хорошо знали друг друга».

Во вторник случайно была обнародована часть судебных документов по делу Манафорта. Стало известно, что Манафорт встречался со своим деловым партером Килимником в Мадриде и, в частности, обсуждал с ним «мирный план» относительно Украины. Детали этого плана в настоящее время не известны.

Напомним, Манафорта также подозревают в связях с российским олигархом Олегом Дерипаской.