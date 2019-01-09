Манафорт обсуждал с предполагаемым агентом РФ «мирный план» по Украине

Пол Манафорт, фото: Time Magazine

https://racurs.ua/n116605-mirnyy-plan-po-ukraine-stalo-izvestno-chto-manafort-obsujdal-s-veroyatnym-agentom-rf.html

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Пол Манафорт, бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа в 2016 году, мог передавать своему деловому партнеру Константину Килимнику данные о результатах соцопросов в США, а также обсуждать с ним «мирный план» относительно Украины.

Килимник был руководителем киевского офиса компании Манафорта, кроме того, американские следователи подозревают его в связях с российской разведкой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на обнародованные вчера судебные документы.

Эти детали были случайно опубликованы защитой Манафорта и стали важнейшим публичным подтверждением возможной координации кампании Трампа с российскими властями.

Отмечается, встречи Манафорта с Килимником происходили в Мадриде.

Примерно в это же время российские хакеры взломали компьютеры Демократической партии США, чтобы обнародовать переписку представителей этой политсилы и таким образом поколебать позиции основного конкурента Трампа — Хиллари Клинтон.

По мнению следствия, Килимник имел связь с подразделением ГРУ, которое совершило эту хакерскую атаку.

В настоящее время не известно, были ли результаты соцопросов, которые Манафорт передавал Килимнику, закрытой информацией.

Впрочем, по мнению следствия, Россия в любом случае могла использовать их для вмешательства в американские выборы 2016 года.

Что касается «мирного плана», то адвокаты Манафорта не предоставляют информации о том, в чем именно он заключался. Защита политтехнолога настаивает, что в то время он был больше занят президентской кампанией. Тем не менее следователи считают, что политтехнолог мог влиять на позицию республиканцев относительно Украины.

Напомним, расследование издания Time недавно установило, что Манафорт мог быть связан с выходцем из ГРУ Виктором Бояркиным, а через него — с российским олигархом Олегом Дерипаской.