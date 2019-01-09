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Ракурс
За антиукраинскую пропаганду привлечены к ответственности почти 50 человек. Фото: versii.if.ua

Антиукраинская деятельность в соцсетях: в СБУ рассказали о масштабах пропаганды и арестах модераторов групп (ИНФОГРАФИКА)

9 янв 2019, 10:55
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За антиукраинскую пропаганду к ответственности привлечены 49 человек, которые занимались администрированием групп в соцсетях. О подозрении уведомлены 29 из них.

20 приговоров суда по делам об антиукраинской пропаганде вступили в силу, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В течение 2018 года СБУ обнаружила и блокировала 360 кибератак на украинские сайты. Также сотрудники Службы безопасности предупредили восемь террористических актов, которые злоумышленники пытались совершить на территории Украины.

Военная контрразведка СБУ выявила 152 участников террористических организаций Л/ДНР, 54 из них были задержаны.

В СБУ подвели итоги деятельности в 2018 году. Фото: ssu.gov.ua

Как ранее сообщал «Ракурс», в госизмене и шпионаже СБУ заподозрила 50 украинцев в 2018 году.

Источник: Ракурс


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