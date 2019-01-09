Возле арсенала ВСУ военные обезвредили неизвестный беспилотник

Военные применили средства РЭБ, чтобы нейтрализовать неизвестный беспилотник

https://racurs.ua/n116603-vozle-arsenala-vsu-voennye-obezvredili-neizvestnyy-bespilotnik.html

Racurs.ua

Вчера, около 22.00, возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины (ВСУ) радиолокационные средства зафиксировали неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Беспилотник находился в нескольких километрах от военного объекта. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Для нейтрализации БПЛА военные применили систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подавившую каналы связи, благодаря которым осуществляется управление беспилотниками.

Эти действия сделали невозможным дальнейшее использование БПЛА, отмечают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, военные усилили охрану арсенала и обследовали прилегающие территории.

Об инциденте сообщили соответствующим правоохранительным органам.

Напомним, в октябре 2018 года в небе над Донбассом заметили два ударных беспилотника, которые пересекли линию разграничения со стороны ОРДЛО и направлялись к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу.

Украинским военным удалось сбить один из этих БПЛА на высоте 2 тыс. м, другой смог вернуться на временно оккупированную территорию. Во время этого инцидента никто не пострадал.