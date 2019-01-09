Поблизу арсеналу ЗСУ військові знешкодили невідомий безпілотник

Військові застосували засоби РЕБ, щоб нейтралізувати невідомий безпілотник

https://racurs.ua/ua/n116603-poblyzu-arsenalu-zsu-viyskovi-zneshkodyly-nevidomyy-bezpilotnyk.html

Racurs.ua

Вчора, близько 22.00,поблизу одного з арсеналів Збройних сил України (ЗСУ) радіолокаційні засоби зафіксували невідомий безпілотний літальний апарат (БПЛА).

Безпілотник перебував за кілька кілометрів від військового об'єкту. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Для нейтралізації БПЛА військові застосували систему радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка придушила канали зв’язку, завдяки яким здійснюється керування безпілотниками.

Ці дії зробили неможливим подальше використання БПЛА, зазначають у Генштабі ЗСУ.

Крім того, військові посилили охорону арсеналу та обстежили прилеглі території.

Про інцидент повідомили відповідні правоохоронні органи.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року в небі над Донбасом були помічені два ударні безпілотники, які перетнули лінію розмежування з боку ОРДЛО та прямували до Лисичанського нафтопереробного заводу.

Українським військовим вдалося збити один із цих БПЛА на висоті 2 тис. м, інший зміг повернутися на тимчасово окуповану територію. Під час цього інциденту ніхто не постраждав.