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Ракурс
За антиукраїнську пропаганду притягнуто до відповідальності майже 50 осіб. Фото: versii.if.ua

Антиукраїнська діяльність у соцмережах: в СБУ розповіли про масштаби пропаганди та арешти модераторів груп (ІНФОГРАФІКА)

9 січ 2019, 10:55
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За антиукраїнську пропаганду до відповідальності притягнуто 49 осіб, які займались адмініструванням груп у соцмережах. Про підозру повідомлено 29 з них.

20 вироків суду у справах про антиукраїнську пропаганду набрали чинності, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Протягом 2018 року СБУ виявила та блокувала 360 кібератак на українські сайти. Також співробітниками Служби безпеки було попереджено вісім терористичних актів, які зловмисники намагалися скоїти на території України.

Військова контррозвідка СБУ виявила 152 учасників терористичних організацій Л/ДНР, 54 з них було затримано.

У СБУ підвели підсумки діяльності за 2018 рік. Фото: ssu.gov.ua

Як раніше повідомляв «Ракурс», у держзраді та шпигунстві СБУ запідозрила 50 українців у 2018 році.

Джерело: Ракурс


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