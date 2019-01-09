Манафорт обговорював з ймовірним агентом РФ «мирний план» щодо України

Пол Манафорт, фото: Time Magazine

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Пол Манафорт, колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа в 2016 році, міг передавати своєму діловому партнеру Костянтину Килимнику дані про результати соцопитувань у США, а також обговорювати з ним «мирний план» щодо України.

Килимник був керівником київського офісу компанії Манафорта, крім того, американські слідчі підозрюють його у зв’язках з російською розвідкою. Про це повідомляє CNN з посиланням на оприлюднені вчора судові документи.

Ці деталі були випадково оприлюднені захистом Манафорта і стали найважливішим публічним підтвердженням можливої координації кампанії Трампа з російською владою.

Зазначається, зустрічі Манафорта з Килимником відбувалися в Мадриді.

Приблизно в цей же час російські хакери зламали комп’ютери Демократичної партії США, щоб оприлюднити листування представників цієї політсили і в такий спосіб похитнути позиції основного конкурента Трампа — Хіларі Клінтон.

На думку слідства, Килимник мав зв’язок з підрозділом ГРУ, який здійснив цю хакерську атаку.

Наразі не відомо, чи були результати соцопитувань, які Манафорт передавав Килимнику, закритою інформацією.

Втім, на думку слідства, Росія в будь-якому випадку могла використати їх для втручання в американські вибори 2016 року.

Щодо «мирного плану», то адвокати Манафорта не надають інформації про те, в чому саме він полягав. Захист політтехнолога наполягає, що в той час він був більше зайнятий президентською кампанією. Однак слідчі вважають, що політтехнолог міг впливати на позицію республіканців щодо України.

Нагадаємо, розслідування видання Time нещодавно встановило, що Манафорт міг бути пов’язаним з вихідцем з ГРУ Віктором Бояркіним, а через нього — з російським олігархом Олегом Дерипаскою.