Дональд Трамп і Володимир Путін в Гельсінкі, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116295-rosiyske-vtruchannya-vyhodec-z-gru-mig-buty-zv-yazkovym-mij-trampom-i-prokremlivskym-oligarhom.html

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Виходець з ГРУ Віктор Бояркін міг бути зв’язковим між одіозним керівником передвиборної кампанії майбутнього президента США Дональда Трампа Полом Манафортом і російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Такого висновку дійшли журналісти видання Time через кілька місяців розслідувань, повідомляється на сайті видання.

Зазначається, що Бояркін нещодавно потрапив до санкційного списку США, але у відповідному повідомленні американського уряду не деталізувалися причини цього рішення. Щодо Бояркіна тільки вказувалося, що він мав стосунок до відмивання грошей і ведення переговорів від імені Дерипаски. Про його роль під час президентської кампанії 2016 року не повідомлялося.

Журналістам вдалося встановити, що Бояркін та Маннафорт познайомилися в 2006 році. Дерипаска нібито просив їх допомогти перекроїти карту Європи — посприяти отриманню Чорногорією незалежності. Річ у тім, що олігарх інвестував значні кошти в цю країну, володів там великим алюмінієвим заводом і контролював таким чином шосту частину економіки Чорногорії.

Що стосується президентських виборів в США, то, видання стверджує, що до цього часу Манафорт вже мав багатомільйонні борги перед Дерипаскою, який нібито доручив стягнути цю суму Бояркіну.

Зазначається, що Манафорт, який у квітні 2016 року став радником кандидата в президенти США Трампа, став передавати «своєму давньому покровителю» в Москві відповідну інформацію. Видання стверджує, що Манафорт в електронному листуванні намагався запропонувати Дерипасці «приватні брифінги» про президентські вибори в США.

Журналістам Time вдалося зв’язатися з Бояркіним, який підтвердив, що працював на Дерипаску та допомагав йому стягувати борги з Маннафорта. Екс-співробітник ГРУ стверджує, що діяв в цьому питанні «жорстко», але Манафорт «залишався невловимим».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за часів президентства Януковича в Манафорта могли бути свої люди в кожному українському міністерстві.