Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116295-rossiyskoe-vmeshatelstvo-vyhodec-iz-gru-mog-byt-svyaznym-mejdu-trampom-i-prokremlevskim.html

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Выходец из ГРУ Виктор Бояркин мог быть связным между одиозным руководителем предвыборной кампании будущего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и российским олигархом Олегом Дерипаской.

К такому выводу пришли журналисты издания Time спустя несколько месяцев расследований, сообщается на сайте издания.

Отмечается, что Бояркин недавно попал в санкционный список США, но в соответствующем сообщении американского правительства не детализировались причины этого решения. Относительно Бояркина только указывалось, что он имел отношение к отмыванию денег и ведению переговоров от имени Дерипаски. О его роли во время президентской кампании 2016 года не сообщалось.

Журналистам удалось установить, что Бояркин и Маннафорт познакомились в 2006 году. Дерипаска якобы просил их помочь перекроить карту Европы — посодействовать обретению Черногорией независимости. Дело в том, что олигарх инвестировал значительные средства в эту страну, владел там крупным алюминиевым заводом и контролировал таким образом шестую часть экономики Черногории.

Что касается президентских выборов в США, то, издание утверждает, что к этому времени Манафорт уже имел многомиллионные долги перед Дерипаской, который якобы поручил взыскать эту сумму Бояркину.

Отмечается, что Манафорт, который в апреле 2016 года стал советником кандидата в президенты США Трампа, стал передавать «своему давнему покровителю» в Москве соответствующую информацию. Издание утверждает, что Манафорт в электронной переписке пытался предложить Дерипаске «приватные брифинги» о президентских выборах в США.

Журналистам Time удалось связаться с Бояркиным, который подтвердил, что работал на Дерипаску и помогал ему взыскивать долги с Маннафорта. Экс-сотрудник ГРУ утверждает, что действовал в этом вопросе «жестко», но Манафорт «оставался неуловимым».

Напомним, раннее сообщалось, что во времена президентства Януковича у Манафорта могли быть свои люди в каждом украинском министерстве.