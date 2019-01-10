Ринат Ахметов та Сергій Льовочкін, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n116641-ahmetov-i-lovochkin-mojut-buty-prychetnymy-do-spravy-manaforta-cnn.html

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Українські олігархи Ринат Ахметов та Сергій Льовочкін можуть бути причетними до справи одіозного американського політтехнолога Пола Манафорта.

Джерела американського телеканалу CNN, обізнані з деталями справи Манафорта, повідомляють, що саме Ахметов і Льовочкін могли бути одержувачами інформації щодо результатів соціологічних опитувань у США в 2016 році, яку політтехнолог передавав своєму діловому партнеру Костянтину Килимнику.

Зазначається, що команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, яка розслідує ймовірне втручання Росії в перебіг президентських виборів у США в 2016 році, раніше звертала увагу на цих олігархів, називаючи їх ключовими «щедрими прихильниками лобістської роботи Манафорта в Україні».

Зокрема, Міністерство юстиції США просило Мюллера вивчити зв’язки проросійських українців з Манафортом, колишнім керівником виборчої кампанії Трампа, щоб встановити, як вони можуть бути пов’язані з іншими твердженнями про координацію дій Росії з кампанією Трампа.

Слідство встановило, що за кілька років своєї роботи в Україні Манафорт заробив мільйони доларів. Ця сума, зокрема, включає грошові перекази від Ахметова та Льовочкіна, які здійснювалися через офшорні банківські рахунки. Один зі свідків під час розгляду справи повідомив, що Манафорт і Ахметов «добре знали один одного».

У вівторок випадково була оприлюднена частина судових документів у справі Манафорта. Стало відомо, що Манафорт зустрічався з Килимником у Мадриді й, зокрема, обговорював з ним «мирний план» щодо України. Деталі цього плану наразі не відомі.

Нагадаємо, Манафорта також підозрюють у зв’язках з російським олігархом Олегом Дерипаскою.