Російський військовий супутник зійшов з орбіти й згорів в атмосфері (ВІДЕО)

Російський військовий супутник згорів в атмосфері, фото: Wikimedia

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Російський військовий супутник «Космос-2430» зійшов з орбіти, після чого згорів в атмосфері.

Інцидент стався ще 5 листопада, повідомляє агентство ТАСС з посиланням на дані Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Входження супутника в щільні шари атмосфери сталося в районі Нової Зеландії, через що цей момент був знятий на відео місцевими жителями.

«Космос-2430» був запущений з космодрому Плесецьк 23 жовтня 2007 року. Він входив до складу системи попередження про ракетний напад «Око» і призначався для виявлення запусків ракет за допомогою оптичних телескопів та інфрачервоних датчиків.

За даними джерел агентства, зв’язок із супутником був втрачений ще в 2012—2014 роках через вироблення ним свого ресурсу.

Sweet meteor shower over Gisborne just now pic.twitter.com/IKifknbxIA — Jeff � (@peabnuts123) 5 січня 2019 р.

Нагадаємо, в серпні 2018 року стало відомо про укладення американською компанією Lockheed Martin контракту з Військово-повітряними силами США на створення протиракетних супутників нового покоління. Заплановано створення трьох супутників, які будуть повідомляти про запуск ракет супротивником.

Очікується, що нові супутники будуть більш стійкими до можливого застосування космічної зброї, запуск першого з них відбудеться в 2023 році.