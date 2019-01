Російський військовий супутник зійшов з орбіти й згорів в атмосфері (ВІДЕО)

Російський військовий супутник «Космос-2430» зійшов з орбіти, після чого згорів в атмосфері.

Інцидент стався ще 5 листопада, повідомляє агентство ТАСС з посиланням на дані Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Входження супутника в щільні шари атмосфери сталося в районі Нової Зеландії, через що цей момент був знятий на відео місцевими жителями.

«Космос-2430» був запущений з космодрому Плесецьк 23 жовтня 2007 року. Він входив до складу системи попередження про ракетний напад «Око» і призначався для виявлення запусків ракет за допомогою оптичних телескопів та інфрачервоних датчиків.

За даними джерел агентства, зв’язок із супутником був втрачений ще в 2012—2014 роках через вироблення ним свого ресурсу.

