Атака України на Ростовську область пошкодила один із найбільших російських військових полігонів

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Внаслідок атаки Сил оборони України 22 грудня на Ростовську область було пошкоджено один із найбільших російських військових полігонів.

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Про це повідомляє проєкт ASTRA.

За інформацією проєкту, вранці того дня на Ростовську область було здійснено комбіновану атаку.

Щонайменше чотири безпілотники уразили територію військового полігону «Кадамовский» у селищі Персіановський, повідомляє «Мілітарний».

Відомо, що «Кадамовский» входить у підпорядкування Південного військового округу армії рф (рос. ЮВО) й з 2016 року почав розширюватися, зокрема шляхом розбудовування житлової інфраструктури.

У результаті атаки на складі з боєприпасами полігону виникла пожежа та почалася детонація. Даних про постраждалих серед російських військовослужбовців наразі немає.

Також на території полігону дислокується один із гарнізонів сформованої того ж 2016 року 150-ї гвардійської мотострілецької дивізії, а саме: управління дивізією, 68-й та 163-й танковий полки, 102-й мотострілецький полк, 174-й розвідувальний батальйон, 258-й окремий батальйон зв’язку, 152-й окремий батальйон матеріального забезпечення та 195-й окремий медичний батальйон.

Інші ж з'єднання дивізії розміщені у населених пунктах Міллерово, Кузьмінка та у Ростові, пише «Мілітарний».

Крім того, за даними джерел ASTRA в екстрених службах Ростовської області, над військовим аеродромом у Міллерово було збито ракету. Попередньо, пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.

Раніше 20 грудня внаслідок ракетного удару ЗСУ, який відбувся 18 грудня, було уражено будівлі російського підприємства ФКП «Комбинат «Каменский» у Ростовській області.

Це підприємство виробляє тверде ракетне паливо, зокрема для реактивних снарядів і балістичних ракет.

Тоді аналітики з групи «КіберБорошно» оприлюднили супутниковий знімок на якому видно, що дві будівлі на виробничому майданчику підприємства були критично пошкоджені. Наразі невідомо, яку функцію вони виконували. Також аналітики відзначили, що багато інших будівель комбінату були захищені сітками, імовірно від ударів дронами.