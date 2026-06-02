Зону обов’язкової евакуації населення розширили в Харківській області.

Враховуючи безпекову ситуацію і системні ворожі обстріли на на засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про евакуацію з низки населених пунктів на Золочівському напрямку. Рішення стосується сімох населених пунктів Богодухівського району. Про це 2 червня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Facebook.

Людей евакуюють з селища Золочів та сіл Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло та Морозова Долина. Загалом у більш безпечні населені пункти необхідно вивезти 7 тис. 157 осіб. Із них — 1 тис. 702 дітей та 311 маломобільних людей.

Синєгубов наголосив, що Харківська ОВА спільно з волонтерами та благодійними фондами забезпечує вимушено переміщених осіб усім необхідним. Людям надають як тимчасове житло, так і медичну, гуманітарну та юридичну допомогу.

Логістичні маршрути затверджені та відпрацьовані. Закликаємо громадян зберегти життя й виїхати з небезпечних територій, — зазначив очільник області.

Нагадаємо, у лютому Верховна Рада ухвалила закон, який врегульовує питання обов’язкової евакуації населення, зокрема можливої примусової евакуації дітей, які перебувають на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій.