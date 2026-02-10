Рада ухвалила закон про обов’язкову евакуацію із зони бойових дій

Правила обов’язкової евакуації в Україні унормували, фото: Public Domain Pictures

Верховна Рада сьогодні, 10 лютого, голосами 259 народних обранців у другому читанні підтримала законопроект № 12353 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації».

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Цей закон врегульовує питання обов’язкової евакуації населення, зокрема можливої примусової евакуації дітей, які перебувають на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій.

Своїм рішенням Парламент удосконалив законодавство, що діє у сфері цивільного захисту, правового режиму воєнного стану та сімейного права. Очікується також підвищення ефективності реалізації державної політики з питань організації заходів з евакуації населення, — наголошує прес-служба Ради.

Законом, зокрема, пропонується встановити, що:

обов’язкова евакуація проводитиметься з територій, визначених урядом в установленому порядку. Рішення щодо проведення обов’язкової евакуації прийматиметься за пропозицією військового командування на відповідній території обласними та Київською міською військовими адміністраціями;

при цьому обов’язкова евакуація може бути як загальною, так і частковою — для окремих категорій населення, які за віком чи станом здоров’я не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження життя або здоров’я, у тому числі дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших категорій населення.

Зазначається, що однією з основних цілей закону є захист життя та здоров’я дітей у разі загрози їхній безпеці. Йдеться, зокрема, про врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб.

Документ також містить норми про розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, а також евакуацію матеріальних і культурних цінностей. Евакуйовані громадяни мають право на тимчасове житло з фондів для проживання.

Закон зобов’язує Кабмін протягом трьох місяців з дня його опублікування забезпечити прийняття та приведення нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.