Рада скасувала обов’язковість актів виконаних робіт для бізнесу

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні спрощують бухгалтерський облік, фото: www.marazm.org.ua
Рада скасувала обов’язковість актів виконаних робіт для бізнесуhttps://racurs.ua/ua/n212251-rada-skasuvala-obov-yazkovist-aktiv-vykonanyh-robit-dlya-biznesu.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 24 лютого, ухвалила закон, який скасовує обов’язковість актів виконаних робіт.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
Відтепер сторони договору можуть за взаємною згодою не використовувати акти виконаних робіт, а фіксувати факт надання послуг за допомогою інвойсу, підписаного виконавцем, який визнається первинним документом для бухгалтерського та податкового обліку, — вказано в повідомленні.
Скасування обов’язковості актів виконаних робіт — це про довіру до підприємців і про сучасну модель економіки, де держава не нав’язує зайві форми, а створює умови для розвитку. Бізнес має працювати, масштабуватися й експортувати, а не витрачати години на обслуговування бюрократії, — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
В уряді наголошують, що цей закон не скасовує первинні документи та не знімає контроль, а надає бізнесу право вибору:
- акти виконаних робіт стають необов’язковими;
- сторони можуть і надалі працювати з актами, якщо вважають це за доцільне;
- у разі домовленості між сторонами інвойс, підписаний виконавцем, може використовуватися замість АВР.
Такий підхід відповідає міжнародній практиці: у більшості країн світу та ЄС базовим документом для підтвердження наданих послуг є рахунок-фактура (інвойс), а не окремий акт, — зазначають у Кабміні.
Зазначається, що практика обов’язкових актів виконаних робіт є спадком пострадянської моделі документообігу та створює суттєве адміністративне навантаження на бізнес:
- на управління АВР витрачається до 5% робочого часу керівника і до 13% часу бухгалтера;
- у великих компаніях до цього процесу можуть бути залучені до 15 працівників, а підготовка та підписання одного акту в середньому коштує 200−300 грн;
- у підсумку щомісячні витрати бізнесу на обіг «зайвих документів» сягають близько 4 тис. грн на одне підприємство;
- за оцінками, скасування обов’язковості АВР дозволить заощадити до 20 млрд грн щороку для українського бізнесу.
Прийняті зміни також синхронізують документообіг у внутрішній та зовнішньоекономічній діяльності, спрощують роботу компаній, що працюють з іноземними партнерами, та зменшують бар'єри для експорту послуг, — наголошують у Кабміні.