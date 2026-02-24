Рада скасувала обов’язковість актів виконаних робіт для бізнесу

В Україні спрощують бухгалтерський облік, фото: www.marazm.org.ua

https://racurs.ua/ua/n212251-rada-skasuvala-obov-yazkovist-aktiv-vykonanyh-robit-dlya-biznesu.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 24 лютого, ухвалила закон, який скасовує обов’язковість актів виконаних робіт.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Відтепер сторони договору можуть за взаємною згодою не використовувати акти виконаних робіт, а фіксувати факт надання послуг за допомогою інвойсу, підписаного виконавцем, який визнається первинним документом для бухгалтерського та податкового обліку, — вказано в повідомленні.

Скасування обов’язковості актів виконаних робіт — це про довіру до підприємців і про сучасну модель економіки, де держава не нав’язує зайві форми, а створює умови для розвитку. Бізнес має працювати, масштабуватися й експортувати, а не витрачати години на обслуговування бюрократії, — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

В уряді наголошують, що цей закон не скасовує первинні документи та не знімає контроль, а надає бізнесу право вибору:

акти виконаних робіт стають необов’язковими;

сторони можуть і надалі працювати з актами, якщо вважають це за доцільне;

у разі домовленості між сторонами інвойс, підписаний виконавцем, може використовуватися замість АВР.

Такий підхід відповідає міжнародній практиці: у більшості країн світу та ЄС базовим документом для підтвердження наданих послуг є рахунок-фактура (інвойс), а не окремий акт, — зазначають у Кабміні.

Зазначається, що практика обов’язкових актів виконаних робіт є спадком пострадянської моделі документообігу та створює суттєве адміністративне навантаження на бізнес:

на управління АВР витрачається до 5% робочого часу керівника і до 13% часу бухгалтера;

у великих компаніях до цього процесу можуть бути залучені до 15 працівників, а підготовка та підписання одного акту в середньому коштує 200−300 грн;

у підсумку щомісячні витрати бізнесу на обіг «зайвих документів» сягають близько 4 тис. грн на одне підприємство;

за оцінками, скасування обов’язковості АВР дозволить заощадити до 20 млрд грн щороку для українського бізнесу.