Примусову евакуацію оголосили в одному з селищ біля Запоріжжя. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210226-prymusovu-evakuaciu-ogolosyly-v-odnomu-z-selysch-bilya-zaporijjya.html

Ракурс

Примусову евакуацію оголосили ще в одному з населених пунктів Запорізької області.

Родини з дітьми будуть вивезені з селища Малокатеринівка Запорізького району. Таке рішення ухвалили на підставі наказу ОВА та розпорядження голови селищної ради, бо поблизу населеного пункту активізувалися бойові дії, а безпекова ситуація погіршилася. Про це 11 листопада Кушугумська громада повідомила у Telegram.

Метою заходів є збереження життя та здоров’я громадян, які проживають у зоні потенційної небезпеки. Просимо мешканців селища з розумінням поставитися до ухваленого рішення, не зволікати та виконувати вказівки відповідних служб, — йдеться у повідомленні.

Місцева влада поінформувала, що згодом окремо нададуть додаткову інформацію про транспорт, маршрути та місця розміщення евакуйованих осіб.

Нагадаємо, 11 листопада у командуванні заявили, що Силам оборони України довелося відійти з позицій біля п’яти населених пунктів на Запорізькому напрямку. Оборонці відступили біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка. До цього призвели масовані штурми армії РФ, понад 400 артобстрілів на добу та знищення укриттів.