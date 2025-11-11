ЗСУ відійшли з частини позицій на Запоріжжі, карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n210223-dovelosya-vidiyty-z-pozyciy-bilya-p-yaty-naselenyh-punktiv-zaporijjya-syly-oborony.html

Ракурс

Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі з метою збереження життя особового складу.

Про це сьогодні, 11 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Сил оборони півдня України.

Зазначається, що на Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої.

Внаслідок активізації ворожих штурмових дій, численних спроб інфільтрації, посилення масованого вогневого впливу на наші позиції (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2000 боєприпасів) і фактичного знищення усіх укриттів і укріплень, Силам оборони довелося відійти з позицій, — вказано в повідомленні.

У Силах оборони наголошують, що ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити ЗСУ.

Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіють їхнім спробам це зробити. За Яблукове, Рівнопілля та Солодке тривають жорстокі бої, — зазначили в силах оборони.

Зазначається, що рашисти зі східного напрямку прагнуть охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського.