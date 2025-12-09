Новини
Наслідки удару російського безпілотника, фото: Запорізька ОВА

Росіяни вдарили безпілотником по цивільній автівці на Запоріжжі — двоє поранених (ФОТО)

9 гру 2025, 14:37
Російські загарбники сьогодні, 9 грудня, вдень атакували безпілотником Запорізький район.

В результат поранено двох людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Годину тому росіяни поцілили безпілотником по цивільному автомобілю. Водій та пасажир дістали поранень. Медики вже надають допомогу, — зазначив він.

Наслідки удару російського безпілотника, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


