Наслідки удару російського безпілотника, фото: Запорізька ОВА
Росіяни вдарили безпілотником по цивільній автівці на Запоріжжі — двоє поранених (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 9 грудня, вдень атакували безпілотником Запорізький район.
В результат поранено двох людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Годину тому росіяни поцілили безпілотником по цивільному автомобілю. Водій та пасажир дістали поранень. Медики вже надають допомогу, — зазначив він.