Наслідки удару російського безпілотника, фото: Запорізька ОВА

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 9 грудня, вдень атакували безпілотником Запорізький район.

В результат поранено двох людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.