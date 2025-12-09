Читайте также
Последствия удара российского беспилотника, фото: Запорожская ОВА
Російські загарбники сьогодні, 9 грудня, вдень атакували безпілотником Запорізький район.
В результат поранено двох людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Годину тому росіяни поцілили безпілотником по цивільному автомобілю. Водій та пасажир дістали поранень. Медики вже надають допомогу, — зазначив він.