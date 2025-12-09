Последствия удара российского беспилотника, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n210768-rossiyane-udarili-bespilotnikom-po-grajdanskomu-avtomobilu-na-zaporoje-dvoe-ranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 9 грудня, вдень атакували безпілотником Запорізький район.

В результат поранено двох людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.