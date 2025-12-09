Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара российского беспилотника, фото: Запорожская ОВА

Россияне ударили беспилотником по гражданскому автомобилю на Запорожье — двое раненых (ФОТО)

9 дек 2025, 14:37
999

Російські загарбники сьогодні, 9 грудня, вдень атакували безпілотником Запорізький район.

В результат поранено двох людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Годину тому росіяни поцілили безпілотником по цивільному автомобілю. Водій та пасажир дістали поранень. Медики вже надають допомогу, — зазначив він.

Наслідки удару російського безпілотника, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров