Россияне сбросили КАБ на дом на Запорожье — есть погибший и раненые

Армія Російської Федерації 26 грудня завдала удару по Запорізькій області.

Ворожий літак скинув керовану авіаційну бомбу на приватний будинок у Запорізькому районі. Загинула одна людина, а троє постраждали. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 26 грудня повідомив у Telegram.

За його інформацією, загинув 58-річний чоловік. Поранення дістали двоє жінок та чоловік. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Очільник ОВА також поінформував, що окупанти за добу завдали 636 ударів по 29 населеним пунктах області. Ворог 16 разів для обстрілів застосовував авіацію та задіяв для атак 378 БпЛА різної модифікації. Також ворог бив по селах та містах з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Влада отримала 26 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо, у перший день Різдва російська армія масовано обстріляла середмістя Херсона. Ворожа атака зруйнувала торговельні точки та призвела до загибелі 47-річного працівника ринку, який у той момент був на робочому місці.