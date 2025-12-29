Рашисты ударили КАБами по Орехову на Запорожье — погиб человек

Российский авиаудар унес жизнь жителя Запорожья, фото: ГУ Нацполиции в Запорожской области

https://racurs.ua/n211150-rashisty-udarili-kabami-po-orehovu-na-zaporoje-pogib-chelovek.html

Ракурс

На Запоріжжі одна людина загинула, ще одну поранено внаслідок російської атаки на Оріхів.

Про це сьогодні, 29 грудня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Керовані авіабомби росіян ударили по прифронтовому місту. 46-річний чоловік загинув під час обстрілу, 49-річна жінка поранена. Їй надається необхідна допомога, — зазначив він.

Крім того, внаслідок ворожої атаки на Запорізький район поранена 61-річна жінка.

Росіяни ударили fpv-дроном по Розумівці неподалік сільради. Поранена жінка. Їй надається уся необхідна допомога, — розповів Федоров.

Впродовж минулої доби окупанти завдали 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, надійшло сім повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.