Рашисти вдарили КАБами по Оріхову на Запоріжжі — загинула людина

Ракурсhttps://racurs.ua/
Російський авіаудар забрав життя жителя Запоріжжя, фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області
Рашисти вдарили КАБами по Оріхову на Запоріжжі — загинула людинаhttps://racurs.ua/ua/n211150-rashysty-vdaryly-kabamy-po-orihovu-na-zaporijji-zagynula-ludyna.htmlРакурс
На Запоріжжі одна людина загинула, ще одну поранено внаслідок російської атаки на Оріхів.
Про це сьогодні, 29 грудня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Керовані авіабомби росіян ударили по прифронтовому місту. 46-річний чоловік загинув під час обстрілу, 49-річна жінка поранена. Їй надається необхідна допомога, — зазначив він.
Крім того, внаслідок ворожої атаки на Запорізький район поранена 61-річна жінка.
Росіяни ударили fpv-дроном по Розумівці неподалік сільради. Поранена жінка. Їй надається уся необхідна допомога, — розповів Федоров.
Впродовж минулої доби окупанти завдали 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, надійшло сім повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.