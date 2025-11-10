Новини
«Сіра зона» на Запоріжжі збільшилася, карта: DeepState

У Запорізькій області збільшилась «сіра зона» — DeepState

10 лис 2025, 20:24
В Запорізькій області по відтинку Солодке-Новомиколаївка-Рівнопілля-Нове-Новоуспенівське суттєво збільшилася «сіра зона».

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила моніторингова група DeepState.

Противник збільшив свою присутність в районі даних населених пунктів, де здійснюється постійна його фіксація по всій сірій зоні, — наголошують у DeepState.

Зокрема:

  • ворогу вдалося окупувати повністю населений пункт Успенівка, перевіряється інформація щодо окупації населених пунктів Солодке та Привільне;
  • наразі ворог активно тисне на Нове та Новоуспенівське і вже починає поглинати Рівнопілля.

На жаль, кількісна перевага противника дається взнаки, а під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу Гуляйполе, адже окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто і ускладнює перебування позицій в Зеленому Гаю та Високому (Червоному), — наголошують у DeepState.

У DeepState зазначають, що весь час Гуляйполе було неприступним містом для противника, який докладав в свій час багато зусиль, щоб спробувати залізти в місто, зокрема, з напрямку Марфопіля.

Тепер відкривається новий шлях, який може ускладнити оборону важливого населеного пункту в даному районі, — додали у DeepState.

Джерело: Ракурс


