«Сіра зона» на Запоріжжі збільшилася, карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n210202-u-zaporizkiy-oblasti-zbilshylas-sira-zona-deepstate.html

В Запорізькій області по відтинку Солодке-Новомиколаївка-Рівнопілля-Нове-Новоуспенівське суттєво збільшилася «сіра зона».

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила моніторингова група DeepState.

Противник збільшив свою присутність в районі даних населених пунктів, де здійснюється постійна його фіксація по всій сірій зоні, — наголошують у DeepState.

Зокрема:

ворогу вдалося окупувати повністю населений пункт Успенівка, перевіряється інформація щодо окупації населених пунктів Солодке та Привільне;

наразі ворог активно тисне на Нове та Новоуспенівське і вже починає поглинати Рівнопілля.

На жаль, кількісна перевага противника дається взнаки, а під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу Гуляйполе, адже окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто і ускладнює перебування позицій в Зеленому Гаю та Високому (Червоному), — наголошують у DeepState.

У DeepState зазначають, що весь час Гуляйполе було неприступним містом для противника, який докладав в свій час багато зусиль, щоб спробувати залізти в місто, зокрема, з напрямку Марфопіля.