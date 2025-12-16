Наслідки удару в Запоріжжі. Фото: ОВА

Армія Росії вночі 16 грудня атакувала Запоріжжя безпілотником.

Ворожий БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок. Виникла пожежа у чотирьох помешканнях, квартири на двох поверхах будинку вигоріли. Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що кількість постраждалих уточнюється.

Надзвичайники врятували з верхніх поверхів п’ятьох жителів будинку, двоє з яких за допомогою автодрабини. Медична допомога людям не знадобилася.

Горіли чотири квартири на п’ятому та шостому поверхах. Загальна площа пожежі, яку вже ліквідували, склала 120 кв. м. Наразі триває проливка та розбір зруйнованих конструкцій.

Нагадаємо, у ніч на 15 грудня російські безпілотники атакували залізничний вокзал у П’ятихатках Дніпропетровської області. Внаслідок масованого обстрілу об'єкт критичної інфраструктури зазнав серйозних пошкоджень.