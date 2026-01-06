РФ змінила тактику ударів «Шахедами» по Запоріжжю. Фото:

РФ змінила тактику застосування дронів-камікадзе «Шахед» для обстрілів Запоріжжя.

Окупанти зменшили висоту польотів безпілотників. Раніше ворог запускав БпЛА висоті 3000−4000 м, а під час останньої атаки по обласному центру дрони летіли на висоті близько 250 м. У такий спосіб противник намагається шукати слабкі місця в українській протиповітряній обороні. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров 6 січня повідомив у Telegram.

За словами чиновника, раніше армія Росії активно використовувала русло Дніпра для запуску «Шахедів» і дронів типу «Молнія», але тепер ця тактика вже не працює.

Водночас очільник області поінформував, що суттєво знизилася ефективність атак російських дронів «Молнія». До міста долітає менше ніж 10% таких БпЛА. Федоров поінформував, що одного дня захисники знешкодили 86 ворожих «Молній».

Нагадаємо, у ніч на 6 січня російські атакували Україну 61 ударним БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 53 ворожі БпЛА на півночі, центрі та сході країни. Також було зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на шести локаціях.