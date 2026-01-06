Читайте також
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 січня (з 18.00 5 січня) атакували Україну загалом 61 ударним БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 40 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллєрово, Курська та Орла, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни;
- зафіксовано влучання восьми ударних БПЛА на шести локаціях.