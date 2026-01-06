Новини
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

61 БПЛА атакував Україну в ніч на 6 січня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

6 січ 2026, 09:35
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 січня (з 18.00 5 січня) атакували Україну загалом 61 ударним БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 40 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллєрово, Курська та Орла, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни;
  • зафіксовано влучання восьми ударних БПЛА на шести локаціях.

