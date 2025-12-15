Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по П’ятихатках, фото: Олександр Перцовський

В «Укрзалізниці» показали наслідки російського удару по вокзалу у П’ятихатках (ФОТО)

15 гру 2025, 11:36
999

Залізничний вокзал у П’ятихатках Дніпропетровської області в ніч на сьогодні, 15 грудня, зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки російських безпілотників.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, опублікувавши відповідні фото.

Чергова ніч — черговий масований ворожий удар по залізничній вузловій станції. Цього разу — П’ятихатки на Придніпровці, — зазначив він. — І пасажири, і залізничники — цілі. Поїзди тримали на відстані від зони атаки.

За словами Перцовського, рух вже відновлено, більшість ділянок заживлені.

Ворог, певно, біситься, що залізницю не здатен зупинити — та ніяк не покине боротися із вокзалами та станціями, електричками, підстанціями, — додав він. — Дякую всім залученим в оперативне відновлення. Робимо все, щоб скоротити запізнення через атаку та вийти чітко на графік протягом наступної півдоби.

Наслідки російського удару по П’ятихатках, фото: Олександр Перцовський

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів