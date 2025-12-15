Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС

У Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок російського обстрілу були пошкоджені об'єкти інфраструктури, виникла пожежа. Під час її ліквідації російські війська завдали повторного удару — поранено двох людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні, — розповіли у відомстві.

Також виникли пожежі у Кам’янському та Павлоградському районах також виникли пожежі. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та транспортне підприємство.

Усі пожежі ліквідовано.