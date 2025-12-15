Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС
Рашисти нанесли повторний удар во время ликвидации пожара на Днепропетровщине — двое раненых (ФОТО)
У Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок російського обстрілу були пошкоджені об'єкти інфраструктури, виникла пожежа. Під час її ліквідації російські війська завдали повторного удару — поранено двох людей.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні, — розповіли у відомстві.
Також виникли пожежі у Кам’янському та Павлоградському районах також виникли пожежі. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та транспортне підприємство.
Усі пожежі ліквідовано.