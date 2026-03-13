Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники сьогодні, 13 березня, вранці вдарили дроном по рейсовому автобусу на Харківщині.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
Подія сталася о 09.15 на дорозі біля села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади. За попередньою інформацією, для атаки рашисти застосували БпЛА типу «Ланцет».
Відбулось влучання в рейсовий автобус «Харків — Великий Бурлук», за оперативною інформацією загинула одна та постраждали ще чотири цивільні особи. Деталі та обставини зʼясовуються, — розповів Канашевич.
Крім того, сьогодні о 02.40 росіяни вдарили двома КАБами по селищу Приколотне Вільхуватської громади:
- пошкоджено будівлю «Укрпошти»;
- зруйновано один приватний будинок;
- пошкоджено два приватні та два багатоквартирні будинки.
