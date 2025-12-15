Последствия российского удара по Пятихаткам, фото: Александр Перцовский

Залізничний вокзал у П’ятихатках Дніпропетровської області в ніч на сьогодні, 15 грудня, зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки російських безпілотників.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, опублікувавши відповідні фото.

Чергова ніч — черговий масований ворожий удар по залізничній вузловій станції. Цього разу — П’ятихатки на Придніпровці, — зазначив він. — І пасажири, і залізничники — цілі. Поїзди тримали на відстані від зони атаки.

За словами Перцовського, рух вже відновлено, більшість ділянок заживлені.