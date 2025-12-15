В «Укрзализныце» показали последствия российского удара по вокзалу в Пятихатках (ФОТО)https://racurs.ua/n210873-v-ukrzaliznyce-pokazali-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-vokzalu-v-pyatihatkah-foto.htmlРакурс
Залізничний вокзал у П’ятихатках Дніпропетровської області в ніч на сьогодні, 15 грудня, зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки російських безпілотників.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, опублікувавши відповідні фото.
Чергова ніч — черговий масований ворожий удар по залізничній вузловій станції. Цього разу — П’ятихатки на Придніпровці, — зазначив він. — І пасажири, і залізничники — цілі. Поїзди тримали на відстані від зони атаки.
За словами Перцовського, рух вже відновлено, більшість ділянок заживлені.
Ворог, певно, біситься, що залізницю не здатен зупинити — та ніяк не покине боротися із вокзалами та станціями, електричками, підстанціями, — додав він. — Дякую всім залученим в оперативне відновлення. Робимо все, щоб скоротити запізнення через атаку та вийти чітко на графік протягом наступної півдоби.