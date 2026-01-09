РФ вночі атакувала Україну 244 БпЛА та ракетами, зафіксовані влучання на 19 локаціях. Фото:

Ракурс

РФ у ніч на 9 січня завдала комбінованого удару по Україні.

Ворожі ударні БпЛА, ракети морського та наземного базування били по об'єктах критичної інфраструктури України. Основним напрямком атаки була Київська область. Загалом ворог застосував 278 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 242 різноманітних дронів. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Із російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та окупованих Донецька та Чауди летіли 242 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів. Близько 150 були «шахедами».

Із Брянської області РФ ворог запустив 13 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400, а з акваторії Чорного моря — 22 крилатих ракети «Калібр».

Також Повітряні сили заявили про запуск балістичної ракети середньої дальності з полігону «Капустин Яр» Астраханської області Росії.

Напад з повітря відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося збити та подавити 244 повітряні цілі.

Серед знешкодженого:

226 ворожих БпЛА;

8 балістичних Іскандер-М/С-400;

10 крилатих ракет «Калібр».

Влучання 18 ракет та 16 дронів-камікадзе було зафіксовано на 19-ти локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня в Львівській області пролунала серія потужних вибухів. Повітряна ціль, яку російська армія спрямувала на регіон із полігону «Капустин Яр», рухалась зі швидкістю 13 тис. км/год.

У Міноборони РФ заявили, що цей удар, а також масований нічний обстріл Києва, — це «відповідь на атаку по резиденції президента Володимира Путіна».