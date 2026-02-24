РФ вночі запустила по Україні ракету «Іскандер-М» та 133 дрони. Фото:

РФ запустила по Україні ракету «Іскандер-М» та 133 дрони.

У ніч на 24 лютого ворог атакував з окупованого Криму балістичною ракетою, а ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів запустив із напрямків у Росії — Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська й Міллерово. Близько 90 із них були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисники неба знешкодили 111 дронів ворога на півночі, півдні та сході країни. Ракета та ще 19 БпЛА влучили на 16 локаціях, а уламки впали ще на одній локації.

У Харківській області, за інформацією обласної прокуратури, під ранок на автодорозі Харків-Київ, між містом Валки та селом Мандричине російський БпЛА типу «Герань-2» влучив по припаркованих вантажних автомобілях. Постраждали двоє водіїв, обох госпіталізували.

А на Дніпропетровщині, як повідомили в ОВА, російська армія атакувала безпілотниками та авіабомбою три райони області. У Нікополі внаслідок атаки ворога загинув чоловік. А у Криворізькому та Синельниківському районах були пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, в ніч на 24 лютого російські окупаційні війська завдали понад шість ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки пʼятеро людей дістали поранення. Серед постраждалих — дитина.