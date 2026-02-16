Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n212074-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-shistma-raketamy-ta-62-bpla.html

Ракурс

Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами.

У ніч на 16 лютого окупанти запустили з окупованого Криму чотири протикорабельні ракети «Циркон». З Брянської області РФ ворог атакував балістичною ракетою «Іскандер-М», а із окупованих територій Запорізької області — авіаційною ракетою Х-31П. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Крім того, з шести напрямків летіли 62 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів. Близько 40 з них були «шахедами».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона знешкодила дві протикорабельні ракети «Циркон» та 52 ворожі безпілотники типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів. Одна ракета та дев’ять БпЛА влучили на восьми локаціях. А уламки збитих цілей впали на двох локаціях. Ще уточняється інформація щодо трьох ворожих ракет.

У ДСНС поінформували, що вночі у Чернігівській області внаслідок влучання російського дрона сталася пожежа у житловому будинку в Корюківському районі. Займання вже ліквідували, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 15 лютого окупанти обстріляли 33 населені пункти регіону. У Сумській, Великописарівській та Чернеччинській громадах поранено трьох людей, пошкоджено житлові будинки, медичні заклади та автомобілі. Також у низці інших громад зафіксовано пошкодження інфраструктури та приватної власності.