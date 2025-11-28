Новини
Російські дрони вдарили по пожежній частині. Фото: ДСНС

Російські дрони вдарили по пожежній частині в Запоріжжі (ФОТО)

28 лис 2025, 09:57
Російські окупанти атакували пожежну частину в Запоріжжі.

У п’ятницю, 28 листопада, ворог спрямував безпілотник на пожежно-рятувальний підрозділ БпЛА. Внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля підрозділу та техніка. На щастя, особовий склад знаходився в укритті та не постраждав. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала в Telegram.

Країна-терорист, не маючи жодних моральних чи правових цінностей, всупереч міжнародним конвенціям і нормам, продовжує атаки на українських надзвичайників — тих, хто попри постійну небезпеку рятує та допомагає населенню, — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 24 листопада російські окупанти завдали повторного удару по рятувальниках у Сумах. Загарбники свідомо завдали удару по пожежному автомобілю — техніці, яку неможливо не впізнати. Пряме попадання знищило машину. Весь особовий склад встиг перейти в укриття і не постраждав.

Джерело: Ракурс


