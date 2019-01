Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере (ВИДЕО)

Российский военный спутник «Космос-2430» сошел с орбиты, после чего сгорел в атмосфере.

Инцидент произошел еще 5 ноября, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Вхождение спутника в плотные слои атмосферы произошло в районе Новой Зеландии, из-за чего этот момент был снят на видео местными жителями.

«Космос-2430» был запущен с космодрома Плесецк 23 октября 2007 года. Он входил в состав системы предупреждения о ракетном нападении «Око» и предназначался для обнаружения запусков ракет при помощи оптических телескопов и инфракрасных датчиков.

По данным источников агентства, связь со спутником была потеряна еще в 2012—2014 годах из-за выработки им своего ресурса.

Sweet meteor shower over Gisborne just now pic.twitter.com/IKifknbxIA