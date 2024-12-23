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Судно с российским вооружением сломалось в открытом море, фото: ГУР
Судно для вывоза российских войск из Сирии сломалось в открытом море — ГУРhttps://racurs.ua/n202436-sudno-dlya-vyvoza-rossiyskih-voysk-iz-sirii-slomalos-v-otkrytom-more-gur.htmlРакурс
Вантажне судно Sparta, яке росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху — вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.
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Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії. Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони України.
Також за інформацією ГУР:
- залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях — на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі;
- частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса росія почала перекидати морським шляхом до Лівії;
- російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади країни до москви — повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року. Цей крок нібито пов’язаний із прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій.
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