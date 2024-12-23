Судно с российским вооружением сломалось в открытом море, фото: ГУР

https://racurs.ua/n202436-sudno-dlya-vyvoza-rossiyskih-voysk-iz-sirii-slomalos-v-otkrytom-more-gur.html

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Вантажне судно Sparta, яке росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху — вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.

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Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії. Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони України.

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