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Судно с российским вооружением сломалось в открытом море, фото: ГУР

Судно для вывоза российских войск из Сирии сломалось в открытом море — ГУР

23 дек 2024, 11:56
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Вантажне судно Sparta, яке росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху — вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.


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Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії. Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони України.

Також за інформацією ГУР:

  • залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях — на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі;
  • частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса росія почала перекидати морським шляхом до Лівії;
  • російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади країни до москви — повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року. Цей крок нібито пов’язаний із прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій.

Источник: Ракурс


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