Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Судно з російським озброєнням зламалося у відкритому морі, фото: ГУР

Судно для вивезення російських військ із Сирії зламалось у відкритому морі — ГУР

23 гру 2024, 11:56
999

Вантажне судно Sparta, яке росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху — вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.


.

Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії. Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони України.

Також за інформацією ГУР:

  • залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях — на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі;
  • частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса росія почала перекидати морським шляхом до Лівії;
  • російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади країни до москви — повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року. Цей крок нібито пов’язаний із прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів