В россии все активнее блокируют YouTube

https://racurs.ua/n202443-youtube-v-rossii-de-fakto-zablokirovan-smi.html

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У росії трафік популярного відеохостингу YouTube дуже знизився і наразі становить лише 20% від показників, котрі були до того, як російська влада зайнялася його «уповільненням».

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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на IT-експерта громадської антицензурної організації «Спільнота захисту інтернету» Михайла Клімарьова.

Клімарьов проаналізував дані про трафік через сервіс моніторингу Google. На їх основі він склав графік уповільнення YouTube, який показує, що в останні дні доступ до відеохостингу був значно обмежений.

Наразі сервіс моніторингу Гугла показує 8,5 пойнтів трафіку з рф. До «уповільнення» це було 40 пойнтів. Тобто, мова йде вже не про якийсь тротлінг (зниження швидкості — ред.), а справжнісіньке блокування.

Російська влада почала обмежувати швидкість доступу до YouTube влітку цього року, спочатку пояснюючи причини цього явища нібито «технічними проблемами в роботі обладнання, що належить компанії Google», котра є власником YouTube.

Згодом у рф все ж визнали, що уповільнення доступу до сервісу було навмисним.

Уповільнення відбувалося у кілька хвиль, остання з яких розпочалася на початку грудня й помітно посилилася з 15 грудня.