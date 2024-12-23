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Ракурс
Российские беспилотники ночью атаковали Хмельнитчину, фото: Google Maps

Рашисты атаковали предприятие в Хмельницкой области, есть пострадавший

23 дек 2024, 09:35
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На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 23 грудня, сили ППО знищили п’ять ворожих безпілотників типу Shahed.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров’я задовільний. Також пошкоджено вікна в приватних будинках та легковий автомобіль, — розповів Тюрін.

Нагадаємо, цієї ночі на Київщині уламки збитого російського безпілотника пошкодили лінію електропередач.

Источник: Ракурс


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