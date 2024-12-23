Рашисты атаковали предприятие в Хмельницкой области, есть пострадавший

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Российские беспилотники ночью атаковали Хмельнитчину, фото: Google Maps
Рашисты атаковали предприятие в Хмельницкой области, есть пострадавшийhttps://racurs.ua/n202432-rashisty-atakovali-predpriyatie-v-hmelnickoy-oblasti-est-postradavshiy.htmlРакурс
На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 23 грудня, сили ППО знищили п’ять ворожих безпілотників типу Shahed.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров’я задовільний. Також пошкоджено вікна в приватних будинках та легковий автомобіль, — розповів Тюрін.
Нагадаємо, цієї ночі на Київщині уламки збитого російського безпілотника пошкодили лінію електропередач.
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