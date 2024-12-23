Обломки сбитого беспилотника повредили ЛЭП в Киевской области

https://racurs.ua/n202431-na-kievschine-oblomki-bespilotnika-povredili-lep-ova.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 грудня, знову атакували Київщину безпілотниками.

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В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

В результаті російської атаки: