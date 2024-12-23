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Ракурс
Уламки збитого безпілотника пошкодили ЛЕП на Київщині

На Київщині уламки безпілотника пошкодили ЛЕП — ОВА

23 гру 2024, 09:03
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 грудня, знову атакували Київщину безпілотниками.


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В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

В результаті російської атаки:

  • постраждалих серед населення немає, не допущено влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури;
  • внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено лінію електромереж. Електропостачання вже відновлено;
  • в іншому районі пошкоджено чотири приватні будинки, гараж та три автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені двері та фасади, пошкоджені покрівлі.

Джерело: Ракурс


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