Рашисти атакували підприємство на Хмельниччині, є постраждалий

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Російські безпілотники вночі атакували Хмельниччину, фото: Google Maps
Рашисти атакували підприємство на Хмельниччині, є постраждалийhttps://racurs.ua/ua/n202432-rashysty-atakuvaly-pidpryiemstvo-na-hmelnychchyni-ie-postrajdalyy.htmlРакурс
На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 23 грудня, сили ППО знищили п’ять ворожих безпілотників типу Shahed.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров’я задовільний. Також пошкоджено вікна в приватних будинках та легковий автомобіль, — розповів Тюрін.
Нагадаємо, цієї ночі на Київщині уламки збитого російського безпілотника пошкодили лінію електропередач.