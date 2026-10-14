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Ракурс
Наслідки російської атаки на Хмельниччину 14 жовтня, фото: Богдан Кукура

Росіяни вдарили по АЗС на Хмельниччині (ФОТО, ВІДЕО)

14 жов 2026, 14:30
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 жовтня, здійснили масовану атаку безпілотниками на Хмельниччину, в ході якої сталося влучання в автозаправну станцію.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Ще одна російська атака на цивільний об'єкт UKRNAFTA. Цього разу під удар потрапив автозаправний комплекс у Хмельницькій області. Ворожий дрон влучив у територію АЗК, після чого виникла пожежа та було пошкоджено обладнання, — розповів він.

Зазначається, що один із працівників АЗС отримав легке уламкове поранення, йому надається необхідна допомога.

На місці працюють відповідні служби.

Наслідки російської атаки на Хмельниччину 14 жовтня, фото: Богдан Кукура

Джерело: Ракурс


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