Наслідки російської атаки на Хмельниччину 14 жовтня, фото: Богдан Кукура

https://racurs.ua/ua/n216808-rosiyany-vdaryly-po-azs-na-hmelnychchyni-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 жовтня, здійснили масовану атаку безпілотниками на Хмельниччину, в ході якої сталося влучання в автозаправну станцію.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Ще одна російська атака на цивільний об'єкт UKRNAFTA. Цього разу під удар потрапив автозаправний комплекс у Хмельницькій області. Ворожий дрон влучив у територію АЗК, після чого виникла пожежа та було пошкоджено обладнання, — розповів він.

Зазначається, що один із працівників АЗС отримав легке уламкове поранення, йому надається необхідна допомога.

На місці працюють відповідні служби.